По завершении встречи один на один в пятницу состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона в расширенном составе с участием делегаций.
Главы государств выступили на встрече с речами.
По завершении встречи один на один в пятницу состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона в расширенном составе с участием делегаций.
Главы государств выступили на встрече с речами.
Дата: 2018/08/10 10:15
Раздел: Азербайджан
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