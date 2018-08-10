В пятницу по окончании церемонии официальной встречи состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие благоприятных условий для усиления сотрудничества, включая торгово-экономического, с Таджикистаном:

«Уважаемый, Эмомали Шарифович. Я очень рад вашему визиту в Азербайджан, который, уверен, послужит укреплению наших отношений. Мы сегодня обсудим важные вопросы двусторонней повестки, вопросы регионального сотрудничества».

Ильхам Алиев отметил, что предстоит много сделать для дальнейшего сближения двух стран:

«В преддверии визита стороны провели активную работу, обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений, транспортной инфраструктуры. Имеется хорошая база для усиления нашего сотрудничества».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в свою очередь, подчеркнул, что Душанбе придает важное значение многостороннему сотрудничеству с Баку. «Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс нашим взаимным отношениям», — добавил он.

Minval.az