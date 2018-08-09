Министр сельского хозяйства Инам Керимов провел встречу с руководством Ассоциации производителей и экспортеров граната.

«Целью проведения встречи являлось обсуждение проблем, с которыми сталкиваются производители и экспортеры граната, подготовка предложений по устранению этих проблем», — отмечается в сообщении Минсельхоза.

И.Керимов на встрече заявил, что Минсельхоз считает важным увеличение объемов производства граната, так как эта продукция обладает высоким экспортным потенциалом.

Председатель Ассоциации Фархад Гарашов, в свою очередь, подчеркнул, что объемы экспорта граната не высоки и это он связал с недостаточно высоким качеством продукции. По его словам, в этой сфере имеется дефицит профессиональных кадров и специалистов, недостаток саженцев, отсутствие нормальной статической базы по объему производства, ощущается нехватка минеральных удобрений.

В связи с этим производители высказали ряд предложений по увеличению садов граната, стимулирования экспорта данной продукции.

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