В Азербайджане в связи с отравлениями на хлопковых полях арестованы должностные лица.
Об этом в четверг говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
В Азербайджане в связи с отравлениями на хлопковых полях арестованы должностные лица.
Об этом в четверг говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Дата: 2018/08/09 19:15
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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