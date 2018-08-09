В ходе мероприятий, проведенных Государственной миграционной службой (ГМС) в последние четыре дня против незаконных мигрантов, в целом задержаны 112 иностранцев.

Об этом Report сообщили в ГМС.

Из них 22 человека — граждане России, 18 — Грузии, 13 — Туркменистана, 12 — Индии, 9 — Пакистана, 7 — Узбекистана, 6 — Украины, 6 — Ирана, 4 — Турции, 3 — Ирака, 3 — Нигерии, 2 — Казахстана, 2 — Объединенных Арабских Эмиратов, 1 — Непала, 1 — Марокко, 1 — Франции, 1 — Норвегии и 1 — Сирии.

Установлено, что 6 граждан Пакистана, 3 — Нигерии, 2 — Индии и 1 — Казахстана не жили по месту регистрации, 13 граждан Туркменистана (мобильная торговля) и 3 гражданина Индии нарушили заявленную цель приезда в Азербайджанскую Республику, остальные 84 человека проживали на территории страны незаконно.

В отношении 89 задержанных иностранцев приняты административные решения, в отношении других иностранцев принимаются соответствующие меры для их депортации за пределы Азербайджанской Республики.

ГМС продолжает мероприятия по борьбе с незаконной миграцией.

Minval.az