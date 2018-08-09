Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-июле 2018 года повысились на 2,8% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, продовольственные товары подорожали на 2,8%, непродовольственные товары – 3,4%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 2,3%.

В июле по сравнению с июнем этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги снизились на 0,6%, в том числе цены на продовольственные товары снизились на 1,5%, цены на непродовольственные товары и оказываемые населению платные услуги подорожали на 0,1%.

Напомним, что в январе-июне 2018 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги повысились на 3% по сравнению с соответствующим показателем 2017 года, в том числе продовольственные товары подорожали на 3%, непродовольственные товары – 3,8%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 2,4%. В июне по сравнению с маем текущего года цены на потребительские товары и тарифы на услуги снизились на 0,7%, в том числе цены на продовольственные товары снизились на 1,6%, цены на непродовольственные товары и тарифы на оказываемые населению платные услуги остались стабильными.

Minval.az