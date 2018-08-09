Блогер Мехман Гусейнов возвращен в исправительное учреждение №14 Пенитенциарной службы министерства юстиции, где отбывает наказание.

Как сообщает Report, срок, предоставленный ему для участия на похоронах матери Фирангиз Гусейновой, истек.

М.Гусейнов был увезен в исправительное учреждение сотрудниками Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Отметим, что мать М.Гусейнова Фирангиз Гусейнова скончалась 6 августа. Ему разрешили участвовать на похоронах матери и временно освободили.

Напомним, что М.Гусейнов был арестован 3 марта 2017 года. Решением Сураханского районного суда его приговорили к 2 годам тюрьмы. Решение было вынесено на основе жалобы, поданной начальником Насиминского РУП Мусой Мусаевым в порядке особого обвинения.

Блогер обвиняется по ст. 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК.

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