На территории прекратившей деятельность чайной фабрики в Астаре обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы.

Информацию об этом распространил сайт министерства внутренних дел.

В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Астаринского района и Службы госбезопасности на основе поступившей информации, при осмотре ныне прекратившей деятельность чайной фабрики на территории села Пенсяр были обнаружены и изъяты 4 автомата, 2 ножа, 1 патронная обойма, противогаз и другие боеприпасы.

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