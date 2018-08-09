За первые семь месяцев 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 2,5 млн. пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 14%.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев, на долю Национального авиаперевозчика «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) пришлось 1 млн. 70 тыс. пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways – 259 тыс. пассажиров.

Всего на международных рейсах было обслужено 2 млн. 150 тыс. пассажиров (86% от общего пассажиропотока). На долю AZAL пришлось 33%, а Buta Airways – 12% от общего числа международных пассажиров.

Minval.az