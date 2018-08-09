Лицам, чем трудовой договор был прекращен в результате упразднения организации или сокращения штатных единиц, то есть потерявшим работу, будет направлено sms-уведомление на мобильный телефон об обращении в районные (городские) Центры трудоустройства для определения их права на получение страховой выплаты по безработице.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В настоящее время в министерстве ведутся соответствующие технические работы. Напомним, что лица, потерявшие работу вследствие упразднения организации или сокращения штатных единиц, и зарегистрированные как безработные, имеющие как минимум 3 года страхового стажа, имеют право на получение страховых выплат по безработице. То есть лица, имеющие 3 года страхового стажа и в течение 24 месяцев до дня увольнения имевшие более 12 месяцев страхового стажа, обратившиеся в органы по трудоустройству и зарегистрированные как безработные, будут обеспечены страховой выплатой по безработице (при страховом стаже от 3 до 5 лет – 50% своей потерянной среднемесячной зарплаты, при страховом стаже от 5 до 10 лет – 55%, при страховом стаже более 10 лет – 60%). Лица, имеющие 3 года страхового стажа, но в течение 24 месяцев до увольнения имевшие менее 12 месяцев страхового стажа, будут обеспечены в течение 6 месяцев минимальной страховкой (130 манатов в месяц).

Minval.az