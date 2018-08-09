Немецкий гигант EWE готовится уйти из энергетического рынка Турции и выставить на продажу свою долю в газораспределительных предприятиях «Бурсагаз» и «Кайсеригаз».

SOCAR претендует на активы турецкого подразделения германского гиганта EWE — компании EWE Turkey Holding, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Руководство EWE Turkey Holding уже провело ряд встреч с потенциальными покупателями, среди которых SOCAR и группа компаний Kolin.

Цена предлагаемой на продажу доли германской компании в газораспределительных предприятиях в Бурсе и Кайсери составляет 200-250 миллионов долларов. EWE в целом владеет 80% акций предприятий «Бурсагаз» и «Кайсеригаз», остальные 10% принадлежат «Чалык Энержи» и соответствующим муниципалитетам.

Minval.az