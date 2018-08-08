Приступили к транспортировке грузов в Нахчыванскую Автономную Республику по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Report, 8 августа транспортируемый через БТК груз был разгружен в турецком городе Карс и на грузовых машинах доставлен в Нахчыван через погранично-пропускной пункт Садарак.

Груз состоял из деревянных шпал, которые будут использованы при обновлении железнодорожного хозяйства Нахчывана.

Отметим, что организация перевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс означает выход Нахчывана к еще одному альтернативному транспортному коридору. А это является событием, представляющим важное стратегическое значение для Автономной Республики.

Напомним, что строительство и запуск с прошлого года соединяющей Европу и Азию и вошедшей в список 100 крупных проектов мира железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, представляет особое стратегическое значение. Так как начало эксплуатации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс является новым важным стратегическим фактором в усилении государственной независимости Азербайджана и повышении его экономической мощи. Как отмечалось на прошедшей в октябре прошлого года с участием глав государств церемонии открытия, в будущем также предусматривается проведение отдельной железнодорожной линии от Карса до Нахчывана. Это приведет к обеспечению транспортной независимости Автономной Республики и будет способствовать удобной транспортировке производимой в Нахчыване продукции в зарубежные страны.

Minval.az