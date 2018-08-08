Очередной факт вырубки деревьев на территории столицы выявлен сотрудниками департамента экологии и природных ресурсов Баку.

Об этом говорится в сообщенииминистерства экологии и природных ресурсов АР, опубликованном в среду на сайте ведомства.

Вырубка деревьев имела место на улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе. В ходе осмотра указанной территории был выявлен факт вырубки ивы диаметром 38-42 см и нанесения природе ущерба в размере 1500 манатов.

Для выявления нарушителя закона в Хатаинское районное управление полиции было направлено письмо, а также сделано обращение в Хатаинскую районную прокуратуру для принятия мер в отношении виновника и дачи правовой оценки произошедшему.

Minval.az