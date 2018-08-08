«В связи с Гурбан байрамы установлены наиболее оптимальные места для организации убоя животных в палатках».

Об этом в заявлении Report сказал руководитель пресс-службы Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Мансур Пириев.

По его словам, ежегодно в канун Гурбан байрамы убой животных на улицах и на обочинах дорог принимает массовый характер: «В конечном счете грубо нарушаются и ветеринарные, и санитарно-гигиенические нормы. В целях принятия соответствующих мер ответственные лица Агентства продовольственной безопасности вместе с представителями местных органов исполнительной власти провели на местах мониторинги и были установлены наиболее оптимальные места для организации убоя животных в палатках».

М.Пириев заявил, что Агентство продовольственной безопасности рекомендует лицам, желающим продавать или забивать животных на улицах или обочинах дорог в праздничные дни воспользоваться услугами пунктов, которые будут созданы местными органами исполнительной власти: «В связи с этим указанные лица могут обратиться в местные исполнительные органы. Хочу отметить, что в подобных местах ветеринарный контроль будет производиться как до, так и после убоя».

Minval.az