Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Азербайджане в I-ом полугодии 2018 года составили 34,1 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«В январе-июне 2018 года сумма примененных штрафов составила 34,1 млн манатов», — отметили в Госкомстате.

За отчетный период в республике зафиксировано 1 млн 619,7 тыс. административных нарушений правил дорожного движения (рост на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017г).

При этом 50,3% зафиксированных нарушений были связаны с превышением лимита скорости, 13,9% — за несоблюдение требований дорожных знаков или указателей на проезжей части дороги, 12,4% — за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, 10,5 % — правил проезда на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, 3% — не использование ремня безопасности, остальное – по другим причинам.

По данным статистики, за I-ое полугодие 2018 года число зафиксированных в Азербайджане ДТП сократилось на 5% — до 806, число пострадавших в них – сократилось на 6,4% — до 1,074 тыс. человек.

«В ДТП, в целом, различные травмы получили 763 человека, погибли — 311 человек. Мужчины составили 79,7% погибших и 75% пострадавших в ДТП», — отметили в ведомстве.

Большая часть ДТП (91,2%) была совершена в населенных пунктах, в результате чего погибли 250 и пострадали 728 человек. По сравнению с I-ым полугодием 2017 года число погибших увеличилось на 12,1%, пострадавших – снизилось на 6,5%.

При этом 47,5% ДТП были совершены при участии транспортных средств и пешеходов.

По данным статистики, 23 аварии были совершены по вине нетрезвых водителей, что привело к гибели 12 и ранению 19 человек.

Кроме того, 39,5% происшествий зафиксировано в дневное время, 21,8% — ночью.

В целом, 30,1% ДТП пришлись на выходные дни.

Minval.az