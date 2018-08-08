Обнародован прогноз погоды на завтра.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков. Будет преобладать северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 30-32 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем 35-40%.

21 июня на северных пляжах Абшерона (Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе) будет преобладать северный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать северный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако ночью и утром на некоторых горных территориях ожидаются грозы, кратковременные осадки. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемые 21 июня на Абшеронском полуострове

Minval.az