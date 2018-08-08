Несчастный случай произошел в Баку с туристом из Ирака.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Республиканской клинической больнице.

Инцидент произошел седьмого августа вечером в отеле Caspian Bussines на территории Наримановского района. Гражданин Ирака, Аммар Али-Абед Аль-Жуворин, 1967 года рождения, почувствовал себя плохо в районе четырех-пяти часов дня. Мужчина был госпитализирован, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Известно, что Аммар Али-Абед прибыл в Азербайджан третьего августа и десятого числа должен был вылететь обратно в Ирак.

По имеющейся версии, причиной несчастного случая стал прием стимуляторов.

В настоящее время расследование по факту ведет Прокуратура Наримановского района.

Minval.az