Обнародованы показания Гюнай Атакишиевой на предварительном слушании по уголовному делу о беглых заключенных Этибаре Мамедове, известном как «Годжа» и Али Агдами. Женщина обвиняется в содействии их побегу.

Как сообщает «Report», в обвинительном акте отмечается, что она познакомилась с Этибаром Мамедовым через свою подругу Лалу, с которой проживала на съемной квартире.

Г.Атакишиева заявила, что Лала была любовницей Э.Мамедова.

В своих показаниях она отметила: » Этибару светило 19 лет, поэтому он бежал и планировал пересечь границу. По его настоянию я сломала сим-карту мобильного и выбросила ее. Наутро я вызвала знакомого таксиста Мухаммеда, он знал Этибара заочно, мы с Лалой много рассказывали о нем. Мухаммед знал о бегстве Этибара из тюрьмы, и согласился довезти его до Газаха за 150 манатов. Этибар взял два одеяла, матрас, и залез в багажник машины. Мне он дал 800 долларов, попросив вернуть ему эти деньги в Газахе. По дороге он ежечасно звонил некому Мешади. Тот должен был встретить Этибара в селе Садыхлы и переправить в Грузию.

Мы доехали до Газаха в час ночи, там Мухаммед заплатил другому таксисту 23 маната, чтобы он доставил нас до Садыхлы. Доехав до станции Пойлу, мы увидели, что полицейские и военные проверяют машины. В этот момент Этибар сказал: «Разворачивай!». Я сказала Этибару, чтоб он не бежал, но он не послушался. Позади ехала NİVA с полицейскими в салоне, мы завернули на улочку в селе Пойлу, там оказался тупик. Мухаммед остановил машину, Этибар выпрыгнул и побежал в сторону деревьев. Полицейские поймали нас и отвезли в отделение, а Этибар скрылся».

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