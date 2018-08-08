Исполнительная власть Баку отмечает увеличение числа обращений граждан, жалующихся на то, что действующие в столице рестораны, кафе и дома торжеств загрязняют атмосферу, окружающую среду, в том числе места массового отдыха людей.

Как сообщил 1news.az заместитель заведующего отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам аппарата главы Исполнительной власти Сабаильского района Баку Исрафил Керимов, представители ИВ столицы и Министерства экологии и природных ресурсов АР провели совместное расширенное совещание по данному вопросу.

На нем отмечалось, что действующие в столице рестораны, кафе и дома торжеств загрязняют атмосферу и окружающую среду, уничтожают деревья, спиливая их или умышленно доводя до высыхания. В субботу и воскресенье дома торжеств и рестораны выбрасывают в атмосферу много дыма от кухонь, что вызывает дискомфорт у жителей близлежащих домов и, соответственно, многочисленные жалобы.

В связи с этим предложено устанавливать в этих заведениях очистительные устройства и фильтры.

Кроме того, сотрудники ИВ Баку и Министерства экологии и природных ресурсов проведут совместные рейды, в ходе которых против нарушителей будут приняты соответствующие меры.

Minval.az