В Баку наказали вора еще до того, как он успел попасть за решетку. Сторож избил злоумышленника так, что тот попал на больничную койку.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Бинагадинского района.

В поселке Ходжасан третьего августа в 20:10 неизвестный проник на территорию охраняемой автостоянки и снял с грузового автомобиля марки Daf, принадлежащего жителю Лянкяранского района Атрафи Салаеву, 1976 года рождения, два аккумулятора.

Вора на месте преступления обнаружил сторож автостоянки Гулиев Шахрияр Ильтимас оглу, 1992 года рождения. Молодой человек задержал его и так избил, что тот попал в Клинический медицинский центр.

В настоящее время состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный — разыскиваемый за кражу Управлением полиции Гарадагского района Гаджиев Рамиль Рамиз оглу, 1983 года рождения.

По факту ведется расследование, устанавливается причастность Гаджиева к другим совершенным кражам.

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