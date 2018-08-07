Завершился первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским «Карабахом» и белорусским БАТЭ, сообщает «Азериспорт».
КАРАБАХ (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь) — 0:1 (0:1)
Гол: Драгун, 36 (0:1)
Баку, стадион «Тофик Бахрамов». Главный судья – Андреас Экберг (Швеция).
Карабах: Ханнес Халльдоурссон, Гара Гараев, Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов (к), Симеон Славчев (Филип Озобич, 80), Инносент Эмегара, Мичел, Абделла Зубир, Джон Деларж (Махир Мадатов, 67), Вильд-Дональд Герье.
БАТЭ: Денис Щербицкий, Александар Филипович, Евгений Яблонский, Станислав Драгун (Евгений Березкин, 76), Мирко Иванич (Максим Скавыш, 62), Николай Сигневич, Алексей Риос, Егор Филипенко, Игорь Стасевич (к) (Александр Глеб, 85), Дмитрий Бага, Максим Володько.
Предупреждения: Риос, Сигневич, Филипович.