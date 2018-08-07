Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана прокомментировал решение Кабинета министров от шестого августа 2018 года о вступлении в силу новые тарифов на таможенное оформление товаров и автотранспортных средств, импортируемых в страну, говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

Соответствующее решение о внесении изменений в «Суммы таможенных сборов» подписано премьер-министром Новрузом Мамедовым накануне. Данное предложение Государственного таможенного комитета согласовано с министерствами экономики и финансов.

Подчеркивается, что при подготовке данного решения предусматривалась деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих импортно-экспортные операции.

«Проведенный в 2017 году анализ показал, что таможенная стоимость 45 процентов партий товаров, оформляемых на основе одной таможенной декларации, составляла до 50 тысяч манатов. Это означает, что при таможенном оформлении товаров таможенные сборы в категории до тысячи манатов выросли на 5 манатов, до 10 тысяч манатов на 10 манатов, до 50 тысяч манатов на 20 манатов. В то же время таможенные сборы на оформление товаров таможенной стоимостью от 50 тысяч манатов до 100 тысяч манатов выросли на 100 манатов, а от 100 тысяч манатов до 500 тысяч манатов на 25 манатов. Следует отметить, что в 2017 году таможенная стоимость более 90 процентов партий товаров, оформленных при помощи таможенной декларации, составляла до 500 000 манатов. То есть, эти изменения не могут привести к росту цен на внутреннем рынке», — отметили в ГТК.

Отмечается, что таможенные сборы не направлены на защиту внутреннего рынка или фискальные цели, и отражают примерную стоимость услуг, оказываемых таможенными органами.

Minval.az