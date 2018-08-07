В январе-июне 2018 года через территорию Азербайджана в рамках международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТRACECA) было перевезено 25 675,5 тысячи тонн грузов, сообщает «Тренд».

Грузооборот составил 5 525,7 миллиона тонно-километров. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил 0,1 процента и 2,6 процента соответственно.

Автомобильным транспортом было перевезено 15 923,1 тысячи тонн грузов, или 62,1 процента, железнодорожным транспортом — 6 084,9 тысячи тонн грузов, или 23,7 процента, морским транспортом — 3 658,5 тысячи тонн грузов, или 14,2 процента.

Транзитные перевозки составили 19,3 процента грузов, или 4 947,2 тысячи тонн.

Minval.az