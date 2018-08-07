С начала летнего сезона 27 человек обратились на станцию Скорой и неотложной медицинской помощи города Баку с укусами змей. После оказания первой помощи пациенты были госпитализированы, сообщается на сайте Министерства Здравоохранения.

Случаев солнечного удара зафиксировано 102 (из них 65 — с госпитализацией), утопления — 59 (18 — с госпитализацией).

Только за последнюю неделю в скорую помощь поступило 13 763 обращения. При этом 1337 человек были госпитализированы.

Согласно информации, 1704 вызова скорой помощи были сделаны для детей, из них 225 завершились госпитализацией.

Minval.az