В связи с событиями, совершенными в городе Гянджа, задержан еще один человек.

Как сообщает Report, в отношении задержанного сотрудниками правоохранительных органов Хикмета Натиг оглу Алиева в Насиминском районном суде избрана мера пресечения в виде ареста.

В его отношении выдвинуто обвинение по статьям 120.2.7; 120.2.3; 120.2.11; 120.2.1; 120.2.10; 214.2.6; 220.1; 228.1; 228.4; 214.2.1; 214.2.3; 228.3; 234.1; 281.2; 277; 278.2, 279.1-1, 277 и 315.2 (в целом по 21 статье) Уголовного кодекса.

Отметим, что гянджинские события были совершены 3 и 10 июля этого года.

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