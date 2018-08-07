Сбежавший из поезда в Баку вместе с Этибаром Мамедовым по кличке «Годжа» Али Агами дал показания предварительному следствию по уголовному делу.

Как сообщает Report, он частично признал себя виновным.

А.Агами заявил, что принимает только ту часть обвинения, которая связана с побегом из поезда.

В своих показаниях он отметил, что Э.Мамедов предложил ему бежать из поезда. А.Агами также отметил, что не знает, откуда Э.Мамедов взял ключ:

«Этибар после совершения преступления сказал о наличии некоторых проблем и попросил отсидеть вместо него несколько месяцев. Сказал, что он потом явится и признает свою вину, однако не сдержал слова.

Когда мы были в вагоне, мы сфотографировались вместе с Этибаром. Нас фотографировала его знакомая, певица Федая Лачын».

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