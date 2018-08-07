Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать северный ветер, днем временами с усилением.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 65-75, днем 45-55%.

8 августа на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) температура воды составит 27-28 градусов тепла. Ветер северный, днем временами с усилением.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако утром и вечером в некоторых горных районах возможны дожди и грозы. Будет преобладать западный ветер, днем местами с усилением.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 23-28 градусов тепла.

9 августа до вечера 11 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

По сравнению с предыдущими днями столбики термометров постепенно опустятся на 3-5 градусов.

С вечера 8 августа по 12 августа, начиная с северных и западных районов Азербайджана, ожидаются нестабильные погодные условия, местами грозы, дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, возможен град.

Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров постепенно опустятся на 3-5 градусов. Уровень воды в реках поднимется. Ожидается кратковременный разлив некоторых рек в горах Большого и Малого Кавказа.

Minval.az