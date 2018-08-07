Мужчина, воспользовавшись непродолжительным отсутствием хозяев дома, заманил девочку 2012 года рождения и изнасиловал.

В Баку задержан педофил. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Сураханского района столицы.

Оперативниками уголовного розыска Сураханского РУП в результате проведенных розыскных мероприятий задержан житель Баку Эльбрус Мамедов, 1982 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 150 (насильственные действия сексуального характера) Уголовного кодекса АР. Мужчина обвиняется в том, что совершил преступление в отношении шестилетней девочки.

Известно, что с 15 по 18 июля Мамедов работал мастером в доме у заказчика Э.С., проживающего по улице Джафарова в Сураханском районе.

По материалам дела, в этот период он, воспользовавшись непродолжительным отсутствием хозяев дома, заманил девочку 2012 года рождения и изнасиловал ее нетрадиционным способом.

О преступлении родителям стало известно спустя полмесяца.

По словам правоохранителей, следствие располагает доказательствами вины Мамедова.

Следствие по факту продолжается.

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