Находящийся под арестом блогер Мехман Гусейнов временно освобожден для участия в похоронах матери.

Как передает Musavat.com, в настоящее время он находится дома в поселке Гарачухур. Как отметил Мехман Гусейнов, у него пока нет информации, когда ему следует вернуться в тюрьму, этим вопросом занимаются его адвокаты.

Мать блогера Фирангиз Гусейнова была похоронена сегодня. В церемонии похорон принимали участие лидеры партий, молодые оппозиционные активисты, представители неправительственных организаций и журналисты.

Minval.az