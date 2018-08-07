Посольство Азербайджана в США изучает вопрос задержания ФБР азербайджанских граждан, обвиняемых в крупном мошенничестве при продаже автомобилей, сообщил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

«Официальную информацию о задержании граждан Азербайджана (в США – ИФ) мы не получали. В первую очередь, необходимо изучить вопрос их гражданской принадлежности. Поэтому, естественно, посольство сейчас изучает данный вопрос», — заявил Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан», сообщает interfax.az.

По его словам, дальнейшие действия азербайджанской стороной будут предприниматься по мере поступления новой информации о задержанных.

В конце июля СМИ сообщили о задержании в США 25 человек, граждан нескольких стран, которые обвиняются в крупном мошенничестве при продаже автомобилей. В преступную группировку входили граждане Казахстана, России, Грузии, Азербайджана, Латвии, Украины, США и Турции.

Minval.az