В Азербайджане продолжаются рейды с целью предотвращения незаконной охоты.

Как сообщили Report в министерстве экологии и природных ресурсов, в течение июля сотрудниками министерства были проведены рейды на особо охраняемых природных территориях и охотничьих хозяйствах.

В ходе рейдов было составлено 35 актов и протоколов, у правонарушителей изъято 4 охотничьих ружья, в целом в административном порядке был выписан штраф на сумму 22 854 маната.

В целях предотвращения фактов незаконной охоты рейды продолжаются.

Minval.az