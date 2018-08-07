Правительство Азербайджана утвердило новые таможенные пошлины за выдачу удостоверения для регистрации автотранспортных средств, ввозимых в страну, в том числе временно, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров.

Соответствующие изменения в постановление «Суммы таможенных сборов» от 26 апреля 2016 года подписал в понедельник премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно поправкам, размер таможенной пошлины за выдачу удостоверения для регистрации ввозимых в Азербайджан, в том числе и временно, грузовых и легковых автомобилей увеличен с 20 до 30 манатов, прочих автотранспортных средств – с 15 до 25 манатов.

Кроме того, поправки предусматривают увеличение с 5 до 10 манатов (за каждые 24 часа) размера пошлин за таможенное GPS-сопровождение автомобиля путем установки электронных замков (GPS установок) на автомобили, не имеющие стационарных GPS-установок.

Также решением кабмина утверждены таможенные пошлины за оформление ввозимых в страну товаров, отмеченных в пункте 2 вышеуказанного постановления.

В частности будет применяться новая дифференцированная система.

Размер пошлины за оформление товара таможенной стоимостью до 1 тыс. манатов составит 15 манатов, от 1 тыс. до 10тыс. манатов — 60 манатов, 10 тыс. – 50тыс. манатов – 120 манатов, 50 тыс. -100 тыс. манатов – 200 манат, 100 тыс. – 500 тыс. – 300 манатов, 500 тыс. – 1 млн манатов – 600 манатов, свыше 1 млн манатов – 1 тыс. манат.

Данные изменения приняты на основе согласованного предложения Государственного таможенного комитета, министерства экономики и министерства финансов.

Новые пошлины вступят в силу через 30 дней с момента опубликования постановления.

Minval.az