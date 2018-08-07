Задержан мужчина, подозреваемый в краже из дома в Гяндже крупной суммы денег и золотых украшений.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий сотрудников Управления полиции Кяпязского района был задержан местный житель, ранее судимый Худаверди Афлаки, подозреваемый в краже в январе прошлого года из дома в Гяндже 115700 манатов и золотых украшений на сумму 30000 манатов.

Установлена личность еще одного лица, подозреваемого в совершении кражи.

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