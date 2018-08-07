Cтали известны новые подробности смерти ханенде Мирюсифа Миризаде, труп которого был обнаружен в Бардинском районе.

Как передает Report, 31 июля Мирюсиф Миризаде направился в гости в дом коллеги Новруза Гусейнова.

Семья Гусейновых, проживающих на ферме на территории села Гийамадинли в Агджабединском районе, ввиду жаркой погоды постелила гостю постель во дворе дома. Ближе к утру Н.Гусейнов нанес спящему Мирюсифу Мирзазаде многочисленные ранения кухонным ножом. Прибежавший на шум брат Новруза Эльчин увидел, что Мирюсиф мертв и все вокруг в крови. Вышедшей во двор несколько минут спустя матери сообщили, что Мирюсифу стало плохо с сердцем и они едут в город за лекарствами. После этого братья поместили тело в автомобиль, Новруз уехал, а Эльчин остался, чтобы отмыть следы крови на территории. То есть, он попытался скрыть преступление.

Во время допроса свидетелей выяснилось, что и М.Мирзазаде и Н.Гусейнов принимали наркотики. В день происшествия он пили пиво с друзьями в городе Агджабеди. Оба друга затем приняли наркотическое вещество «Спайс».

По предварительным данным, причиной убийства Мирюсифа Н.Гусейновым стала ревность. Так, превосходство Мирюсифа в работе и многочисленные приглашения на мероприятия вызвали ревность Новруза.

Отметим, что в связи с происшествием брат Н.Гусейнова Эльчин был задержан. Он подозревается в сокрытии преступления. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Напомним, что 1 августа тело ханенде Новруза Гусейнова было обнаружено в части Карабахского водоканала на территории Агджабединского района. Якобы погибший в ДТП ханенде Мирюсиф Мирзазаде был убит своим другом Новрузом Гусейновым. Н.Гусейнов нанес другу 14 ножевых ранений затем покончил с собой, бросившись в водоканал Карабах. Его тело было обнаружено на территории села Гиямеддинли Агджабединского района, в 5 км от места инцидента.

По данному факту Бардинской районной прокуратуре ведется расследование.

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