На улицах Назыма Хикмета и Аббаса Мирзы Шарифзаде в Ясамальском районе Баку начался снос 75 одно- и двухэтажных частных жилых домов.

Как сообщает xezerxeber.az, это делается в рамках строительства новой современной четырехполосной дороги, которая соединит Бакинскую окружную дорогу с улицами Назыма Хикмета и Аббаса Мирзы Шарифзаде, далее с проспектом Метбуат у парка Мусабекова и улицей Абдулрагима Ахвердиева.

Новая дорога протяженностью 1310 метров пройдет также по высушенной территории северной части озера Ганлыгель, на участке в 11,6 гектара, и позволит значительно облегчить движение автотранспорта в этом районе Баку.

Minval.az