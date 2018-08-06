Еще четыре сосны уничтожены кислотой на территории Насиминского района. Об этом в понедельник, шестого августа сообщает министерство экологии и природных ресурсов АР на официальном сайте ведомства.

В министерство экологии и природных ресурсов поступила жалоба об уничтожении деревьев в зеленой зоне на улице 20 Января. Сотрудники департамента экологии и природных ресурсов Баку выехали на место происшествия и обнаружили на площади в 1,5 сотки четыре засохших сосны. Установлено, что неизвестные полили деревья кислотой. По факту был составлен акт и, кроме того, направлено обращение в Насиминское районное управление полиции, чтобы оперативники выявили и наказали преступников.

Для проведения профилактических мер и охраны деревьев в хозяйственное объединение по озеленению Исполнительной власти Баку было направлено обязательное для исполнения указание.

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