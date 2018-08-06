В Азербайджане зарегистрированы новые участки обвалов и оползней, говорится в понедельник в сообщении министерства экологии и природных ресурсов.
В сообщении говорится, что за июль на оползневом участке Гегирган в Лянкяранском районе была зарегистрирована активность, в ряде мест были зарегистрированы новые случаи оползней и обвалов.
Также на 45-47-м километрах дороги Лянкяран-Лерик был зарегистрирован случай обвала.
На 12-м километре автодороги Тукевилла-Дирьяры-Гегирган в Лянкяранском районе наблюдается относительная активность.
В столице была зарегистрирована относительная активность в динамике оползневого процесса под воздействием природных и техногенных факторов в оползневой зоне Зых-1 в Сураханском районе.