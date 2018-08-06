В Азербайджане зарегистрированы новые участки обвалов и оползней, говорится в понедельник в сообщении министерства экологии и природных ресурсов.

В сообщении говорится, что за июль на оползневом участке Гегирган в Лянкяранском районе была зарегистрирована активность, в ряде мест были зарегистрированы новые случаи оползней и обвалов.

Также на 45-47-м километрах дороги Лянкяран-Лерик был зарегистрирован случай обвала.

На 12-м километре автодороги Тукевилла-Дирьяры-Гегирган в Лянкяранском районе наблюдается относительная активность.

В столице была зарегистрирована относительная активность в динамике оползневого процесса под воздействием природных и техногенных факторов в оползневой зоне Зых-1 в Сураханском районе.

Кроме того, на жилом участке в Бинагадинском районе, на улице Асланова в поселке Бинагади и на прилегающих территориях, на площадях подтопления в Сабунчинском районе, в жилом массиве Daş Karxanası, а также в поселке Гала Хазарского района наблюдалось стабильное напряжение в динамике процесса подтопления. Природные и техногенные факторы в поселке Нубар Абшеронского района вызвали относительную активность в области оползня и проседания, а также привели к активности в динамике оползня и обвала на участке в поселке Масазыр.

Minval.az