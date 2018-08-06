Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Александр Самедов в третий раз стал отцом.
Как сообщает пресс-служба клуба, у Самедова и его жены Юлии родился сын.
У пары уже есть двое сыновей — девятилетний Богдан и двухлетний Илья.
Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Александр Самедов в третий раз стал отцом.
Как сообщает пресс-служба клуба, у Самедова и его жены Юлии родился сын.
У пары уже есть двое сыновей — девятилетний Богдан и двухлетний Илья.
Дата: 2018/08/06 23:16
Раздел: Азербайджан, Спорт
Просмотров:
160
В Ярославской области муж похитил собственную жену. Причём после нескольких лет издевательств над ней.
В Насиминском районе уничтожены сосны
В составе клуба футболист становился обладателем Кубка Азербайджана
Откровения экс-главы Государственной фискальной службы Украины
Военные повара показывают свое искусство (Видео)
В Азербайджане зарегистрированы новые участки обвалов и оползней, говорится в понедельник в сообщении министерства экологии и природных
Здесь до сих пор не проводились работы по капитальному ремонту и реконструкции (Фото)
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу директора строительной компании İdeal-V
По поводу землетрясения на острове Ломбок