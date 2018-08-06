Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Александр Самедов в третий раз стал отцом.

Как сообщает пресс-служба клуба, у Самедова и его жены Юлии родился сын.

У пары уже есть двое сыновей — девятилетний Богдан и двухлетний Илья.

Minval.az