В Ярославской области муж похитил собственную жену. Причём после нескольких лет издевательств над ней.

Пара жила в Угличе. Отношения разладились уже давно. Но мужчина не давал жене уйти спокойно: он бил её на протяжении многих лет. В мае женщина сбежала из дома, оставив там троих детей: 4, 7 и 8 лет. После этого сразу же наняла адвоката. Супруги начали делить детей. Всё это время мама не могла с ними видеться, потому что боялась мужа.

— Вчера супруг моей клиентки позвонил ей и предложил увидеться с детьми. Женщина согласилась. Он заехал за ней на машине, силой затолкал её внутрь и увёз в неизвестном для неё направлении. Мы начали искать её днём, но ни на мои, ни на звонки сестры она не отвечала. Спустя какое-то время мне приходит от неё сообщение: «Помогите». После этого мы обратились в полицию и к волонтёрам. Пробили номер. Их нашли в Ярославле по фактическому месту регистрации, — рассказала адвокат женщины Юлия Метелева. Ее слова приводит российский интернет-портал 76.ru.

Известно, что мужчина по национальности азербайджанец. Дети на данный момент находятся с ним. Сегодня его жена пойдёт снимать телесные повреждения. Как сообщил источник 76.ru, на мужчину действительно писали заявление в полицию.

Minval.az