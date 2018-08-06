Задержанному блогеру Мехману Гусейнову разрешено участвовать на похоронах матери Фирангиз Гусейновой.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы министерства юстиции Мехман Садыгов.

По его словам, было рассмотрено обращение М.Гусейнова по поводу участия на похоронах матери и принято соответствующее решение.

Его временно освободили для участия на похоронах матери. После панихиды М.Гусейнова вернут в исправительное учреждение.

Напомним, что начальник Насиминского РУП Муса Мусаев подал в суд на М.Гусейнова в особом обвинительном порядке.

Он потребовал привлечь блогера к ответственности по ст. 147.2 УК.

Решением Сураханского районного суда М.Гусейнов был приговорен к 2 годам тюрьмы. Его арестовали в зале суда.

Отметим, что мать М.Гусейнова скончалась в ночь на 6 августа.

Minval.az