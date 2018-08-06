Вечером на одной из позиций вооруженных сил Армении, в блиндаже произошел взрыв.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Информация о погибших и раненых скрывается.
Вечером на одной из позиций вооруженных сил Армении, в блиндаже произошел взрыв.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Информация о погибших и раненых скрывается.
Дата: 2018/08/06 17:31
Раздел: Азербайджан, Важно
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