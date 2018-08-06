К апрелю 2019 года завершится работа над технико-экономическим обоснованием проекта нефтехимического предприятия, которое будет построено в районе Алиага в Турции, сообщил «Анадолу» гендиректор SOCAR Turkey Energy A.Ş. Заур Гахраманов.

По его словам, уже к июню 2019 года начнутся непосредственные работы в рамках нового проекта, который потребует вложения крупных инвестиций.

Гахраманов отметил, что производство на новом нефтехимическом предприятии планируется начать к концу 2022 – началу 2023 года.

Гендиректор SOCAR Turkey Enerji напомнил, что инвестиции в проект нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции составили 19 миллиардов долларов. «Новый НПЗ полностью покроет потребность нефтехимического сектора Турции в сырье, а также будет производить авиационное топливо, LPG и дизель», — сказал Гахраманов.

Первый танкер с нефтью уже находится в района НПЗ Star, начало полноценной работы которого намечено на октябрь.

По словам гендиректора SOCAR Turkey Enerji, задействование нового НПЗ позволит сократить дефицит внешней торговли Турции на 1,5 млрд долларов в год.

Открытие завода планируется с участием президентов Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева.

Кахраманов отметил, что производство нефтехимического сырья на НПЗ STAR составит миллион тонн в год. 250 тысяч тонн будет закупать Petkim.

«Petkim не в силах переработать весь этот объем. Поэтому для использования оставшихся 750 тысяч тонн и планируется построить новое предприятие. Это принесет пользу не только Азербайджану, Petkim и SOCAR, но Турции в целом. Новое предприятие позволит возместить 40 процентов всего импорта нефтехимической продукции», — отметил он.

Гахраманов напомнил, что на действующем нефтехимическом комплексе Petkim ежегодно производится 3,6 млн тонн нефтехимического продукции.

В то же время «второй Petkim» будет рассчитан на производство ассортимента продукции, в котором особо нуждается страна.

Minval.az