«Для того чтобы устранить контакт чиновник-гражданин в ходе предоставления услуг населению в сфере пенсионного обеспечения — одной из важнейших компонентов системы социального обеспечения, и для того чтобы достичь полной прозрачности процедура назначения пенсий перейдет на электронную форму».

Как сообщает Report, об этом на заседании Рабочей группы, созданной в министерстве с целью усовершенствования системы пенсионного обеспечения, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Он отметил, что продолжаются проводимые в системе пенсионного обеспечения реформы, в соответствии сутвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева от 4 ноября 2014 года «Концепцией реформы системы пенсионного обеспечения в Азербайджанской Республике в 2014-2020 годах».

С.Бабаев довел до сведения, что готовятся предложения в связи с поправками и дополнениями в законодательных актах, связанных с пенсионно-страховой системой.

На заседании были обсуждены проделанная работа в области выполнения поставленных перед Рабочей группой задач, подготовленные новые предложения, вопросы, связанные с переходом процедуры назначения пенсии на электронную форму.

Minval.az