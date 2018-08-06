Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана продолжает мероприятия в сфере обеспечения надежной охраны государственной границы.

Как сообщили Report в ГПС, среди отмеченных мер важное значение представляет выявление в пунктах пропуска через государственную границу разыскиваемых правоохранительными органами лиц во время въезда или выезда из страны. Только в течение 2018 года на государственной границе задержаны и переданы соответствующим органам 3811 лиц этой категории.

1 августа 2018 года в пункте пропуска через государственную границу «Шихлы» во время выезда из страны в направлении Грузии был задержан и передан по назначению в министерство внутренних дел житель Гянджи, гражданин Азербайджанской Республики Исмаил Камиль оглу Исмайлов 27.02.1994 г.р., находящийся в розыске по подозрению в активном участии в гянджинских событиях.

Minval.az