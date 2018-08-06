«Огромная работа, проводившаяся на протяжении многих лет, дала свои результаты, что позволило выйти на согласование проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Это создало все необходимые предпосылки для ее подписания на V саммите глав прикаспийских государств в Казахстане».

Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

На вопрос, были ли у Баку какие-либо особые замечания по тексту Конвенции, Мамедъяров отметил:

«Замечания по тексту Конвенции были у всех стран. Это совершенно обычная международная практика разработки такого рода правоустанавливающих документов. Как известно, в 1996 году была создана специальная рабочая группа на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, в рамках этого формата состоялась 51 встреча. Естественно, на протяжении всего времени, пока велось согласование позиций сторон, между участниками осуществлялись контакты, в том числе и ставшие традиционными азербайджано-российские консультации по каспийской проблематике».

Глава МИД Азербайджана также прокомментировал тот факт, что по проекту конвенции страны согласились на военное неприсутствие третьих стран на Каспии:

«Стороны, подписывающие такого рода документ, тем самым закрепляют отраженные в нем права и берут на себя вытекающие из него обязательства. Исходя из универсального принципа pacta sunt servanda, нам следует твердо придерживаться тех положений, которые устанавливаются в конвенции. Неприсутствие на Каспии вооруженных сил неприбрежных стран является одним из таких согласованных пунктов. В целом же документ провозглашает, что Каспий является зоной мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества. Он есть и должен оставаться тем мостом, который соединяет наши страны, не ограничивая, а расширяя их возможности, обеспечивая каждой из них оптимальные условия для развития национальной экономики. Прикаспийские страны уже давно успешно пользуются своими правами и в рамках международного сотрудничества создали эффективно действующую инфраструктуру по эксплуатации принадлежащих им ресурсов. Сложился соответствующий этому инвестиционный климат. Успехи наших стран обуславливают их позитивное отношение к дальнейшему развитию сотрудничества на Каспии, опираясь на имеющиеся механизмы мер доверия и партнерского взаимодействия во благо всех и каждого».

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