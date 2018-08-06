По поручению Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, 12 августа во всех воинских частях для родителей и родственников солдат будут проведен день «Открытых дверей», а также состоится церемония принятия военной присяги для молодых солдат в учебных частях и подразделениях.

Как сообщается на сайте Минобороны, посетители ознакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В рамках дня «Открытых дверей», планируются встречи командования воинских частей с родителями, в ходе которых будут обсуждены все интересующие их вопросы. Также будут организованы культурно-массовые мероприятия.

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