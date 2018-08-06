Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров рассказал о предстоящей встрече со своим армянским коллегой.

«Прошедшая в Брюсселе встреча стала первым содержательным контактом с моим новым армянским визави. Как я уже отметил, мы нацелены на результат и готовы к продолжению интенсивного субстантивного диалога в этом направлении. Места же и даты этих встреч являются техническими моментами, обговариваемыми по соответствующим каналам», — отметил Мамедъяров в интервью РИА Новости.

Глава МИд Азербайджана также ответил на вопрос, планируется ли встреча глав МИД в формате «Москва — Баку — Ереван», так как Россия считается основным модератором процесса карабахского урегулирования:

«Повторюсь, Азербайджан открыт диалогу. Но это должны быть содержательные и ответственные переговоры, ориентированные на результат — скорейшее начало процесса деоккупации территорий Азербайджана. Именно вокруг этого образовался тот гордиев узел, который следует наконец-то разрубить, после чего решение всех производных проблем, носящих в большей степени технический характер, приобретет совершенно иной характер и не будет сопряжено с такими трудностями».

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