Сегодня скончалась мать находящегося под арестом блогера Мехмана Гусейнова.

Как сообщает Qafqazinfo, 71-летняя мать блогера Фирангиз Гусейнова три недели назад была госпитализирована в больницу с диагнозом сердечная недостаточность.

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