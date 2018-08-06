Сегодня скончалась мать находящегося под арестом блогера Мехмана Гусейнова.
Как сообщает Qafqazinfo, 71-летняя мать блогера Фирангиз Гусейнова три недели назад была госпитализирована в больницу с диагнозом сердечная недостаточность.
Сегодня скончалась мать находящегося под арестом блогера Мехмана Гусейнова.
Как сообщает Qafqazinfo, 71-летняя мать блогера Фирангиз Гусейнова три недели назад была госпитализирована в больницу с диагнозом сердечная недостаточность.
Дата: 2018/08/06 12:22
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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