Тегеран и Баку планируют создать Ирано-азербайджанский центр экономического развития. Об этом Trend сказал генеральный секретарь Федерации транспорта и логистики Ирана Мухаммед Эйгарлу.

«Решение о создании Центра экономического развития было принято во время недавней совместной торговой встречи между представителями двух стран», — сказал генсек.

Эйгарлу отметил, что подобное управление также было создано между Ираном и Ираком, что привело к хорошим результатам.

Отметив хорошие отношения между Тегераном и Баку, генсек сказал, что Азербайджан может выступить в качестве пункта транпортировки иранских товаров в другие страны.

«Иран может также импортировать древесину из Азербайджана, что могло бы быть очень выгодным», — добавил Эйгарлу.

Он также упомянул транспортный коридор «Север-Юг» – маршрут, связывающий Индию и Ближний Восток с Кавказом, Центральной Азией и Европой.

«Министерство дорог и городского развития Ирана уделяет особое внимание созданию этого маршрута и стремится завершить его», — сказал Эйгарлу.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем — более 10 миллионов тонн грузов.

Minval.az