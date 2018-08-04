В Агстафинском районе произошел вооруженный инцидент со смертельным исходом.

Как сообщает западное бюро Report, житель села Гараязы Ибрагимов Акиф (1960), пасущий овец в одной из ферм села Кочвелли, застрелил из огнестрельного оружия местного жителя Сакита Насибова.

А.Ибрагимов также тяжело ранил свою вторую жену Шарифу Гамшаеву. Женщина доставлена в больницу. По предварительной информации, инцидент произошел на почве ревности.

Совершивший преступление А.Ибрагимов задержан.

По факту ведется расследование.

Minval.az